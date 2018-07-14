РИАМО - 14 июл. По предложению москвичей на Никольской улице в столице могут установить знак в память о проведении чемпионата мира по футболу в России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в последние дни чемпионата мира по футболу провел на Никольской и пообщался с москвичами и гостями города.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», - написал мэр на своем персональном сайте.

Также Собянин поблагодарил уборщиков, полицейских и сотрудников Дептранса, работающих на Никольской улице и рядом.

Никольская улица стала неофициальной фан-зоной на время чемпионата мира и знаковым местом для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу футбольной феерии и ощутить эмоции праздника.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.