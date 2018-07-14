РИАМО - 14 июл. Специалисты Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке отреставрировали трофейный итальянский легкий танк Fiat L6/40, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Работы по реставрации танка Fiat L6/40 провели специалисты отдела реставрации и ремонта техники и экспонатов филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

«Данная боевая машина давно стояла в нашей экспозиции, но была в таком состоянии, что понадобилась реставрация. Этот танк единственный в мире, который находится на ходу, причем практически все его детали - оригинальные», - сказал старший инструктор по технико-технологической работе с музейными экспонатами Василий Евстафьев.

Сотрудники парка полностью восстановили двигатель, коробку передач, ходовую часть, оборудовали новую приборную панель, произвели окраску и нанесли исторические тактические знаки. В настоящее время все узлы и агрегаты восстановлены, танк поставлен на ход.

«В процессе реставрации возникали трудности, но мы с ними успешно справились. Этот танк был выпущен в 1942 году. Точную историю, где именно конкретная машина воевала, мы не нашли, но судя по корпусу, на котором нет серьезных повреждений, она была захвачена. После реставрации мы максимально приблизили вид танка к тому, что собирали на заводе», - отметил начальник отдела реставрации и ремонта техники и экспонатов Владимир Филиппов.

Машина имеет сложную торсионную подвеску, своеобразные гусеницы составной конструкции, состав экипажа - два человека, бензиновый двигатель.

Итальянский легкий танк Fiat L6/40 разработан фирмой Fiat-Ansaldo во второй половине 30-х годов. На вооружение принят в 1940 году, на вооружение стал поступать в 1942 году. Танк активно применялся на всех фронтах, где присутствовали итальянские войска. Всего было выпущено 283 машины.