РИАМО – 14 июл. ГУ МВД по Москве возбудило дело по факту хищений при строительстве комплекса административных зданий проекта «Ямал СПГ», ущерб компании от действий подрядчика может превышать 300 миллионов рублей, сообщает РБК.

«Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищений при строительстве административных зданий единственного в России частного производителя сжиженного газа - «Ямал СПГ», - говорится в сообщении.

Дело возбуждено на основе материалов отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции.

Расследование ведется в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства ООО «РСК-Логистик». По версии следствия, с 23 июля 2015 года по 7 ноября 2017 года менеджмент компании-подрядчика похитил денежные средства в особо крупном размере под предлогом выполнения работ по строительству «Административной зоны комплекса по добыче и подготовке газа и газового конденсата» в рамках заключенного в июне 2015 года договора между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «РСК-Логистик».

«Не имея в действительности намерений выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору подряда в полном объеме, умышленно включили в акт о приемке выполненных работ и в справку об их стоимости (формы КС-2 и КС-3) заведомо ложные сведения о выполненных работах, которые не соответствуют объему фактически выполненных», - уточняется в материале.

Стоимость работ по контракту, который стал предметом расследования, превышает 4,2 миллиарда рублей, а ущерб по делу может составить свыше 300 миллионов рублей, следует из постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2018 года в картотеке арбитражных дел.