РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Жители Подольска могут посмотреть фильм о подвиге подольских курсантов в краеведческом музее города 21 июля, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем подольчан и гостей города в наш музейный кинозал на просмотр фильма о подвиге подольских курсантов «Последний резерв Ставки» (2009 год, 51 минута) 21 июля, в субботу, в 14:00», - говорится в сообщении.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Осенью 1941 года немецко-фашистские войска, прорвав оборону Красной Армии, приближаются к Москве. При поддержке авиации и артиллерии по Варшавскому шоссе двигалось более 200 танков и 20 тысяч пехотинцев. Дорога к Москве была открыта. Единственным препятствием на их пути стал последний резерв Ставки - подольские курсанты.

В фильме использована уникальная кинохроника Государственного архива кинофотодокументов города Красногорска, а также немецкая трофейная кинохроника Госфильмфонда России.