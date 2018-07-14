РИАМО – 14 июл. Минздрав России назвал некорректной интерпретацию данных о резком росте случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди жителей Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.

«Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что «единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции являются сведения Федерального статистического наблюдения».

«Кроме того, представляемые отдельными специалистами исследования носят оценочный характер и научность их методики ставится под сомнение многими специалистами», - уточняется в материале.

В РФ реализуются программы по профилактике и выявлению ВИЧ среди граждан РФ для своевременного начала лечения.

«Подчеркнем, что в течение двух последних лет сохраняется число впервые выявленных случаев на уровне 86 тысяч по России», - добавляется в сообщении.