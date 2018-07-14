РИАМО – 14 июл. За время подготовки к чемпионату мира по футболу в России взято более 2 тысяч допинг проб, сообщил журналистам в субботу генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«В целом система сработала прекрасно, никаких происшествий не зафиксировано. Все администрирование тестов осуществляется специалистами FIFA и реализуется в лаборатории в Лозанне. Всего за последние месяцы – в период подготовки к ЧМ - было взято более 2 тысяч тестов. Ни одного положительного не выявлено, все допинг-пробы отрицательные», - сказал Сорокин.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.