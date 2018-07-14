РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В подмосковных Люберцах в субботу наградили победителей любительского турнира по футболу «Кожаный мяч», им вручили кубки и медали, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Четырнадцатого июля на спортивной площадке по адресу: улица Льва Толстого, дом №3, прошел турнир по дворовому футболу «Кожаный мяч». Молодым любителям футбола вручили кубки и медали», - сказал Ружицкий.

Первое место заняла команда «Аталанта». На втором месте - «Луч энергии». Третье место завоевала команда «Ливерпуль».