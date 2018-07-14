РИАМО - 14 июл. Днем в субботу на территории Подмосковья ожидаются гроза и сильные порывы ветра, жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 12:00-21:00 14 июля местами по Московской области ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При ветре жителям Подмосковья рекомендуют закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ, перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом. Если ветер застанет на улице, то нужно немедленно укрыться в подъезде или прочном здании.

При грозе рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На открытой местности - не прятаться под высокими деревьями, не купаться в водоемах, не бегать и не ездить на велосипеде.