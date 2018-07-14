РИАМО – 14 июл. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится на саммите в Хельсинки, может продлиться почти три часа с учетом с пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Такие данные следуют из программы российско-американского саммита, размещенной в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.

«Там указано, что в понедельник, 16 июля президенты должны начать в президентском дворце рабочий обед в 13:15 по местному времени (совпадает с московским), тогда же состоится и их встреча тет-а-тет. При этом уже в 16:00 Путин, согласно графику, будет проводить двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте», - говорится в сообщении.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.