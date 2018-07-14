РИАМО - 14 июл. С 16 июля, после завершения чемпионата мира по футболу, в столице восстанавливается движение автобусов №№1, 57, 58, 111, 113, 661, 902, сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

После завершения чемпионата мира по футболу с 16 июля 2018 года восстанавливается движение автобусов №№1, 57, 58, 111, 113, 661, 902 своими привычными маршрутами», - говорится в сообщении.

Также вместо автобусов №т7 вновь будут работать троллейбусы №7 – по прежнему маршруту через улицу Косыгина.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.