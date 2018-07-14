РИАМО - 14 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу отменили и задержали свыше 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, пять отменили, в «Домодедове» три рейса задержано, шесть отменены, в «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и тепло, температура воздуха прогреется до 28 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.