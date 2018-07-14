РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске на Южном обходе 13 июля вечером водитель на джипе Mitsubishi Pajero при попытке обгона въехал в заднюю часть ВАЗ-21099 и скрылся, водитель и пассажир не пострадали, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу, 13 июля, около десяти часов вечера я ехал по Южному обходу в правом ряду. Меня начал подрезать водитель на черном джипе Mitsubishi Pajero, он хотел проскочить между автомобилем и ВАЗ-21099, в итоге не справился с управлением и въехал в зад легковой. Он даже не узнал, что с людьми, и тут же скрылся», - сказал свидетель.

По его словам, водитель и пассажир легковой не пострадали, но были в шоковом состоянии. Машина буквально развалилась по швам, у нее провалился пол. Дальше продолжать на ней движение уже не представлялось возможным.