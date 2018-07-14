РИАМО - 14 июл. На финальный матч на столичный стадион «Лужники», который пройдет 15 июля, могут прийти порядка 15 тысяч зарубежных болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

«Завтра на финале на стадионе «Лужники» ожидается более 15 тысяч зарубежных болельщиков, а посещаемость финального матча составит более 78 тысяч зрителей», - говорится в сообщении.

Москва занимает первое место по посещаемости матчей и заполняемости стадионов ЧМ-2018.

Одиннадцать матчей ЧМ-2018 в Москве посетили 689 016 человек, по 62 638 человек в среднем за матч, а все матчи ЧМ - более 2,889 миллиона человек, в среднем, 46,6 тысячи зрителей за матч.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.