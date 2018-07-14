РИАМО - 14 июл. Российский бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса», скончался, сообщила его адвокат Светлана Давыдова.

«13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже», - написала Давыдова в Facebook.

Ранее Ленинский районный суд города Кирова вынес оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову приговор по так называемому делу «Кировлеса». Навальный получил условный пятилетний срок по делу о растрате имущества «Кировлеса», Офицеров получил четыре года условно.