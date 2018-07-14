РИАМО - 14 июл. Актриса Марианна Рубинчик попала в реанимацию одной из больниц в Подмосковье с тяжелыми ожогами, сообщает РЕН ТВ.

«По предварительным данным, артистка попала в медучреждение 29 июня - после того, как уснула с сигаретой на своей даче в Ленинском районе области», - говорится в сообщении.

У Рубинчик обожжено около 51% тела - пострадали лицо, шея, руки.

К настоящему моменту актрису перевели в одну из столичных клиник.

Марианна Рубинчик родилась 21 марта 1974 года. В 1995 году закончила ВГИК. Дочь известного кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Снималась в сериале «Час Волкова», фильмах «Русские амазонки», «Кино про кино», «Нанкинский пейзаж» и других.