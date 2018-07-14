РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 июл. В подмосковном Дзержинском прошло спортивно-оздоровительное развлекательное мероприятие в рамках проекта «Летние вечера. Арт-лето в городе», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорта» Московской области Сергей Агаджанян.

«Тринадцатого июля в Дзержинском общественное движение «Русский характер» и «РосМолСпорт» Московской области выступили с выездным спортивно-развлекательным мероприятием в рамках проекта «Летние вечера. Арт-лето в городе». На мероприятии поэт Антон Цветков декламировал стихи», - сказал Агаджанян.

Также на мероприятии выступила певица Инесса Кравченко. Агаджанян и Сергей Чуприна выступили на экстремальном силовом шоу. Федерация лазертага Подмосковья провела показательное выступление.