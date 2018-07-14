РИАМО - 14 июл. Чемпионат мира по футболу в России проходит на высоком уровне, работу оргкомитета можно оценить на «отлично», сообщил журналистам в субботу председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«По всем отзывам чемпионат мира стал настоящим успехом. Это мнение болельщиков, кто колесил по стране, и телезрителей, аудитория огромная. Работу оргкомитета за эти годы и работу наших партнеров можно оценить на «отлично», - сказал Дворкович.

Генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Сорокин добавил, что за время проведения первенства по футболу на стадионах не было зафиксировано ни одного нарушения.

«Большой популярность пользовались фан-зоны чемпионата мира, за все время их посетило более 7 миллионов человек. Также был огромный всплеск туризма, нашу страну посетило более миллиона человек. И есть такой маленький факт. За все время на стадионах не было зафиксировано ни одного инцидента», - уточнил Сорокин.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.