РИАМО - 14 июл. В рамках реализации «антипиратского» закона за первое полугодие 2018 года в Роскомнадзор поступило около 800 определений Мосгорсуда, сообщае6тся на сайте ведомства.

«За первое полугодие 2018 года в Роскомнадзор поступило 791 определение Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в сети Интернет. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года (507)», - говорится в сообщении.

Большая часть определений касалась защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию – 567 (в одном определении может содержаться несколько сайтов или страниц сайтов). В частности, в 2018 году Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерами фильмов «Движение вверх», «Скиф», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Лед», «Тренер», «Гоголь. Вий», «Собибор», «Такси 5», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Реинкарнация» и другие.

Кроме того, на основании 89 определений Мосгорсуда приняты предварительные обеспечительные меры защиты прав на телетрансляции телеканалов ТВ-3, «Пятница» и REN-TV, КХЛ, «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ плюс» «Спорт плюс», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1» и «Спорт 2».

Помимо этого, принимались предварительные обеспечительные меры в отношении произведений литературы (62 определения), искусства (5) и науки (1), музыки (37), баз данных (1) и программного обеспечения (29).

В связи с непринятием мер по удалению информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав операторами связи в настоящее время ограничивается доступ к 2,2 тысячи интернет-ресурсам.