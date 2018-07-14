РИАМО - 14 июл. Игроки сборной Франции Самюэль Юмтити и Блез Матюиди рассказали, что очень довольны атмосферой в национальной команде и хотели бы задержаться в России еще на несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Юмтити признался, что ему очень нравится замечательная атмосфера, которая царит в сборной, и он хотел бы провести так еще месяц.

«Мы так веселимся и нам всегда есть, что поделать. Впечатления очень необычные», - сказал спортсмен.

Матюиди также остался доволен проведенным в России временем и назвал этот турнир лучшим в своей карьере.

«Я поучаствовал в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. У нас молодая и живая команда.

Здесь царит отличная атмосфера. Нам тут так хорошо, что я мог бы тут остаться на месяцы», - признался футболист.

При этом 31-летний Матюиди, который раздумывает над завершением карьеры в сборной, так впечатлен обстановкой в команде, что вполне может захотеть «продлить удовольствие».

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.