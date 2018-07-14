РИАМО - 14 июл. Несколько маршрутов трамваев в столице изменились из-за ремонта на путях между «ВДНХ (северная)» и «Останкино», на Новоспасском мосту и Донбасском путепроводе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Маршруты ряда трамваев изменятся в эти выходные. Это связано с ремонтом путей на участке между остановками «ВДНХ (северная)» и «Останкино», а также с работами на Новоспасском мосту и Донбасском путепроводе. 14 и 15 июля трамвай №11 будет курсировать от 16-й Парковой улицы до проспекта Мира, далее до остановки «Ростокино» в 1-м Сельскохозяйственном проезде», - говорится в сообщении.

В эти же дни трамвай №17 будет следовать от Медведкова до Сельскохозяйственной улицы, далее до остановки «Ростокино» в 1-м Сельскохозяйственном проезде. А трамвай №25 поедет от Сокольнической Заставы до проспекта Мира, далее до остановки «Ростокино» в 1-м Сельскохозяйственном проезде.

Остановка «ВДНХ (северный)» для трамваев №№11 и 25 будет расположена на проспекте Мира.

Маршрут автобуса №154 продлят 14 и 15 июля до Останкинского пруда - по Продольному проезду и улице Академика Королева.

Для пересадки на автобус №154 на маршрутах трамваев №№11, 17 и 25 появится остановка «Депо имени Баумана». Остановка «Метро «ВДНХ» для автобуса №154 при следовании от станции «Ховрино» переносится на 2-й Поперечный проезд.

Из-за ремонта трамвайных путей на Новоспасском мосту с 14 июля до окончания работ изменятся маршруты трамваев №№35 и 38.

«Трамвай №35 будет следовать от Новоконной площади до станции метро «Пролетарская», далее до 2-й улицы Машиностроения. Трамвай №38 будет перевозить пассажиров от Черемушек до Зацепской площади, далее до станции метро «Чистые пруды», - добавляется на сайте.

Кроме того, будет организован временный маршрут автобуса №038 «Метро «Пролетарская» — «Павелецкий вокзал». Его трасса пройдет вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками. При следовании к Павелецкому вокзалу автобусы будут заезжать на Садовое кольцо - к станции метро «Павелецкая».

Из-за ремонта путей на Донбасском путепроводе с 14 июля до окончания работ изменятся маршруты трамваев №№3, 16 и 49. Трамвай №3 будет следовать от станции метро «Чистые пруды» до станции метро «Нагатинская», далее до Нагатина. Трамваи №№16 и 49 работать не будут.

Ночной маршрут автобуса №3н продолжит работу в ежедневном режиме.

Организуется временный маршрут автобуса №049 «Метро «Чертановская» - «Метро «Нагатинская»». Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками. Между 2-м Нагатинским проездом и Симферопольским бульваром автобусы будут следовать по Варшавскому шоссе и Нахимовскому проспекту.