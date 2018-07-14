РИАМО - 14 июл. В первом полугодии 2018 года стоимость вторичного жилья в Московской области на рынке стабилизировалась, цены в ближнем поясе Подмосковья не падали, сообщается на сайте «Миэль».

«За полгода рынок вторичной недвижимости Подмосковья несколько стабилизировался. Средняя цена квадратного метра в июне составила 79,88 тысячи рублей, объем предложения – 51,2 тысячи квартир. Доля нового предложения достигла 25% и вернулась на уровень активных месяцев после праздничного затишья», - говорится в сообщении.

В зависимости от степени удаленности в Московской области фиксируются различные ценовые картины. Так, в первом полугодии 2018 года цены в ближнем поясе области не падали.

«Ближнее Подмосковье быстрее реагирует на ситуацию с вторичным жильем и новостройками в Москве, и часто ценовая картина в этих регионах схожая», – уточнил управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Татьяна Саксонцева.

Она добавила, что также отмечается сокращение среднего размера дисконта до 6,2%. Остановка падения цен и сокращение дисконта в ближнем Подмосковье – факторы, которые позволяют осторожно говорить о стабилизации ситуации в области. Однако предпосылок для заметного роста стоимости жилья пока не видно.

Средний и дальний пояса Московской области в первом полугодии по-прежнему дешевели – с начала года зафиксировано падение цен примерно на 2%. При этом средняя цена квадратного метра по всей области сократилась за полгода на 1,3%, а по отношению к маю на 0,6%, и составляет в июне 79,88 тысячи рублей.

На данный момент средняя удельная цена предложения в Подмосковье находится примерно на уровне весны 2012 года, то есть совпадает с данными шестилетней давности.

Наибольшая средняя стоимость квадратного метра снова фиксируется в западных районах Подмосковья, которые расположены рядом с Москвой – это значение составляет 99 тысяч рублей за квадратный метр.

Самым бюджетным остается юго-восточное направление – средняя цена метра там составляет 44,2 тысячи рублей. При этом данное направление стабильно по цене предложения, как по итогам первого полугодия, так и по отношению к июню прошлого года.

По итогам полугодия доля ипотечных сделок составила 53%, что на 4% больше, чем в первом полугодии 2017 года. В июне 2018 года ипотечных сделок было 51% в общей структуре, и это всего на 1% больше, чем в июне прошлого года.