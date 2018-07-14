РИАМО - 14 июл. Гиперзвуковые российские ракеты «Кинжал» уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31, сообщает Газета.ru со ссылкой на CNBC News.

«Ракета прошла минимум три успешных испытания и в одном из них поразила цель на расстоянии 800 километров», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, в настоящее время ведется работа по адаптации «Кинжала» под бомбардировщики.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» будут испытаны на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.