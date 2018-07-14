РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июл. День открытых дверей для студентов-медиков пройдет в подмосковном Королеве 18 августа в 12:00, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель горбольницы.

Мероприятие для выпускников медицинских вузов проводится городской больницей совместно с администрацией.

«Для выпускников медицинских вузов подготовлена насыщенная программа. Для них проведут обзорную экскурсию по городу, покажут городской исторический музей. Также участники встречи посетят стационарные отделения больницы и поликлиники. Встреча пройдет 18 августа в 12:00», - сказал представитель.

Студенты-медики встретятся с руководителем городской администрации. Для участников предусмотрена компенсация проезда в обе стороны при наличии билетов.

При заключении трудового договора с королевской городской больницей специалистам гарантировано предоставление служебного жилья, также они будут направлены на бесплатное обучение в ординатуре медицинских вузов Москвы. Вопросы можно задать по телефону: 8(915)094-09-15.