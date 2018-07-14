РИАМО - 14 июл. В лесополосе возле деревни Полушкино городского округа Ступино Подмосковья обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 20:30 13 июля 2018 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Ступино в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Ступино, деревня Полушкино, СНТ «Центр», участок 389, лесополоса.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД горокруга Ступино. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса силами ПСО-22», - говорится в сообщении.

На субботу запланированы работы по уничтожению боеприпаса в горокруге.