РИАМО - 14 июл. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность и тепло, температура воздуха прогреется до 28 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 26-28, по области - 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье ожидается слабый ветер, атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода может оказывать негативное влияние на самочувствие. Главным образом, в жару и духоту риски для здоровья связаны с повышенным тромбообразованием, возможны скачки артериального давления, чаще даже его понижение, нарушения сердечного ритма, головные боли.

«Иногда такие симптомы могут отмечать даже практически здоровые люди, которые плохо переносят высокие температуры и условия духоты. У них появляется разбитость, быстрая утомляемость, учащение сердцебиения и другие дискомфортные проявления», - добавляют специалисты.

В жару необходимо быть особенно внимательным к своему состоянию, регулярно принимать лекарственные препараты назначенные врачом, достаточное потребление воды, которое необходимо для поддержания водно-солевого обмена, желательно свести к минимуму избыточные физические нагрузки, избегать длительного пребывания на солнце.