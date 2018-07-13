РИАМО - 13 июл. В подмосковной Коломне родились девочки-двойняшки с экстремально низкой массой, однако врачи Коломенского перинатального центра смогли их выходить, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи Коломенского перинатального центра выхаживают двойню, появившуюся на свет с экстремально низкой массой тела. Девочки родились весом чуть более 600 граммов», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что благодаря профессионализму сотрудников учреждения, малышки уверенно растут и набираются сил. На данный момент вес каждой составляет порядка 1,5 килограмма.

«Выхаживание недоношенных детей – непростой процесс, требующий немало времени, сил и внимания. Потребуется еще около двух месяцев для того, чтобы двойняшки достигли нормального веса. До появления современных перинатальных центров в Московской области выхаживание детей с экстремально низкой массой тела было большой проблемой», – пояснил Марков.

По его словам, специалисты в Подмосковье могут выхаживать детей от 500 граммов, 90% младенцев с экстремально низкой массой тела получают помощь от врачей подмосковных медицинских центров.

В 2017 году в Московской области было открыто пять современных центров материнства и детства. Учреждения открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В учреждениях собрана уникальная команда специалистов, способная оказать высококвалифицированную медицинскую помощь даже в самых сложных ситуациях.