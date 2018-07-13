РИАМО – 13 июл. Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в столице, он вернулся в Москву после отдыха в Италии, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

«Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей. Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе в Италии. После чего они с супругой вернулись в Москву и, что называется, от греха подальше решили все-таки провериться у врачей, для чего сейчас и находятся в больнице на Пироговке», — сказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Он добавил, что в театре надеются, что Этуш выйдет на сцену в начале сезона в сентябре.

«Двадцатого сентября у него — «Пристань», а 26-го — «Бенефис». У этого потрясающего артиста сейчас три спектакля в репертуаре. Три! Так что надеемся, что все будет хорошо. Все в это верим», — добавил Крок.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Его матери пришлось изменить в документах год рождения сына на 1923-й. Это была распространенная практика, чтобы мальчики уходили в армию на год позже. В 1940 году Этуша зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В годы Великой Отечественной войны Этуш воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943-м его наградили орденом Красной Звезды

После окончания училища Этуш начал работать в Театре имени Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. На этой сцене он сыграл около 60 ролей.

Снимался актер также в комедиях Леонида Гайдая, в фильмах «Председатель», «Старая, старая сказка», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Дела давно минувших дней…» и других лентах.