РИАМО - 13 июл. Второй этап Кубка России по легкой атлетике прошел в подмосковном Жуковском 11-12 июля, во второй, заключительный день соревнований подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей – три золота, одно серебро и четыре бронзы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Так же, как и в первый день, подмосковные легкоатлеты показали на Кубке России отличные результаты и в итоге заняли второе общекомандное место. Некоторые виды программы, такие как бег на 400 метров с барьерами, полностью остались за нами. Наши мужчины и женщины взяли оба золота», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В метании молота у женщин первой стала Елизавета Царева с результатом 73,9 метра. В беге на 400 метров с барьерами золото взял Никита Андриянов с результатом 50,80 секунд.

Третье золото дня для Московской области завоевала Валерия Храмова в той же дисциплине беге 400 метров с барьерами, показав результат 56,69 секунд. Третьей в этом же забеге стала Елизавета Аникиенко – ровно 59 секунд.

Единственное серебро дня на счету Алексея Бутранова в беге 800 метров среди мужчин. Он показал результат 1:48,74 секунды. На этой же дистанции третьим стал Николай Вербицкий, который проиграл коллеге по команде 13 сотых секунды.

Бронзу в метании молота у мужчин завоевал Денис Лукьянов, совершив бросок на 74,21 метра. Еще одну бронзовую медаль взяла женская сборная Московской области в эстафете 4 на 400 метров, показав результат 3:43,82 секунды. В ее составе бежали Дарья Зимина, Карина Краснова, Олеся Муратова и Ксения Зимарева.

По итогам завершившихся соревнований сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, набрав 711 очков и завоевав 18 медалей, из которых восемь золотых, три серебряных и семь бронзовых. Она уступила только команде Москвы.