РИАМО - 13 июл. В результате дорожной аварии в Серпуховском районе Подмосковья погибли три человека, еще трое пострадали, жителей региона призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 20:41 в Серпуховском районе на 3-м километре Калиново-Дракино произошло столкновение трех транспортных средств. Три человека погибло, три ранено», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.