РИАМО - 13 июл. В результате дорожной аварии в Серпуховском районе Подмосковья погибли три человека, еще трое пострадали, жителей региона призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 20:41 в Серпуховском районе на 3-м километре Калиново-Дракино произошло столкновение трех транспортных средств. Три человека погибло, три ранено», — говорится в сообщении.
Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Минтранс МО:— МТДИ МО (@mtdimo) 13 июля 2018 г.
❗️ДТП
В 20:41 в Серпуховский р-не на 3 км Калиново-Дракино произошло столкновение 3 т/с. 3 человека погибло 3 ранено.
❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД
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