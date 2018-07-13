РИАМО - 13 июл. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который напал на польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Инцидент произошел 11 июля на борту самолета «Аэрофлот», совершающего рейс сообщением Иркутск – Москва. Во время полета один из пассажиров – россиянин – вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел мужчину и нанес ему множественные удары. Пострадавшим оказался дипломат из Польши 1979 года рождения.

«По прилету самолета в аэропорт «Шереметьево» транспортные полицейские доставили участников инцидента в дежурную часть для разбирательства. Правонарушителем является гражданин России 1983 года рождения», – говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки он привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна), по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).