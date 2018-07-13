РИАМО – 13 июл. Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что в России нужно создать врачебное сообщество, которое будет оценивать ошибки медиков.

В УК могут появиться новые статьи для квалификации врачебных ошибок. С такой инициативой выступают СКР и представители «Национальной Медицинской Палаты». В первой статье будет говориться о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии нарушения, во второй — о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.

«Нужно сделать так, чтобы самое медицинское сообщество стало синхронным. Во всем мире ошибки врача судят врачи. То есть, некие саморегулируемые организации, общества в рамках которых разбираются те или иные случаи, когда происходит ошибка или халатность. Само профессиональное сообщество определяет тяжесть вины нарушителя и наказание», – сказал Мелик-Гусейнов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, самое жестокое наказание для медика, которое есть мире – это лишение возможности вести врачебную практику.