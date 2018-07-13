РИАМО - 13 июл. Управляющие компании городского округа Балашиха отремонтировали 421 подъезд с начала года в рамках губернаторской программы, всего в текущем году в муниципалитете будет отремонтировано 1 260 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Балашихе управляющие компании отремонтировали уже 421 подъезд, работы идут с опережением графика. Это неплохой результат, так как он составляет треть от годового плана ремонта подъездов», – сказал министр ЖКХ области Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в этом году отремонтируют 30 тысяч подъездов из них 6,7 тысячи уже привели в порядок, с начала действия программы ремонт получат более 45,2 тысячи подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч помещений.

«Мы призываем управляющие организации и самих жителей подходить к процессу ремонта творчески, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъездов. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Примеры для оформления и списки подъездов размещены на сайте меняемподъезды.рф», – пояснил Хромушин.

Он напомнил, что контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» – это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов.

Программу реализует министерство ЖКХ региона совместно с муниципальными образованиями. Основная задача – в максимально сжатые сроки привести в порядок и облагородить каждый подъезд Подмосковья.

Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.