РИАМО – 13 июл. Министерство юстиции США предъявило обвинение 12 российским разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

«Как заявил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, указанные должностные лица устанавливали программное обеспечение, чтобы шпионить за пользователями. По его данным была украдена информация 500 тысяч избирателей», – говорится в материале.

Также Розенстайн сообщил, что обвиняемые создавали фейковые страницы, которые публиковали незаконно полученную информацию начиная с июня 2016 года.

На сайте минюста США опубликовано обвинение, и в нем названы обвиняемые. Это Виктор Борисович Нетыкшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев.

Расследование о предполагаемом факте вмешательства России в выборы в США в 2016 году ведется офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.