РИАМО - 14 июл. В субботу на Красной площади в 17:30 состоится товарищеский матч между болельщиками Хорватии и Франции.

Кроме того, по словам руководителя фан-посольства Хорватии Томислава Милайса, на финальный матч чемпионата мира в Москву прибудут 10-15 тысяч человек из Хорватии.

Десять тысяч болельщиков и зрителей из Хорватии находились в России на матче полуфинала мундиаля. .

В то же время, по словам руководителя французского фан-посольства Эрви Мугина, по неподтвержденным данным, в Москве на финале ожидают около 2-3 тысяч болельщиков из Франции.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.