РИАМО - 14 июл. Галерея единственной фотографии откроется в 21:00 в субботу во внутреннем дворе Шоколадного цеха фабрики «Красный октябрь» в Москве.

Впервые в истории на одном фото масштабом 3 на 8 метра будет представлен групповой портрет почти 100 тысяч болельщиков фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах в момент ликования от гола Артема Дзюбы в ворота сборной Испании.

Авторами фото являются Алексей Харин и Андрей Цыганов. Уникальность фотографии – в детализации. Каждый из болельщиков, присутствовавших на Воробьевых горах, сможет легко найти себя на ней.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией состоялся 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время. Победа определилась в серии послематчевых пенальти (3:4). Сборная России впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где позже проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти.