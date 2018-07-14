РИАМО - 14 июл. Между Москвой и подмосковными городами Куровское, Егорьевск, Шатура с субботы начнут курсировать дополнительные электрички, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 14 июля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» назначила дополнительные пригородные поезда на Казанском направлении МЖД», – говорится в сообщении.

Ежедневно начнут курсировать пригородные поезда №6222 Москва – Егорьевск (отправлением из Москвы в 06:47) и №6859 Шатура – Москва (со станции «Шатура» в 20:13).

Кроме того, по рабочим дням в рейсы будет выходить электропоезд №6905 Шатура – Куровская (со станции «Шатура» в 21:47), а по выходным – электричка №6868 Москва – Куровская (из Москвы в 23:15).

Дополнительные пригородные поезда улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД»: http://pass.rzd.ru.