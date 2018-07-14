РИАМО - 14 июл. Движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метро будет приостановлено в субботу и 15 июля из-за работ по обновлению путевой инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции «Багратионовская», - отмечается в материале.

Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 05:30.

В субботу и 15 июля для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».



На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».



Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00. Интервал движения не превысит двух минут.



На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дополнительно информировать пассажиров о временных ограничениях на станциях Филевской линии, а также помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.



Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Это уже четвертое удлиненное технологическое «окно» на Филевской линии с начала текущего года. За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца. Пассажиров просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.