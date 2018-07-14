РИАМО - 14 июл. День памяти Антона Павловича Чехова пройдет в субботу на территории музея-заповедника «Мелихово», главным событием которого станет благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!», говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Девизом марафона станут слова одного из чеховских героев: «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!». Основная цель марафона – воспитание милосердия, привлечение внимания общественности, оказание неотложной помощи семьям с детьми», – говорится в сообщении.

В 2017 году на средства, собранные во время проведения марафона вручили специализированную беговую дорожку мальчику из Чеховского района, страдающему ДЦП.

«В этом (2018 году – ред.) году, мы вместе сможем помочь семье из Чехова, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, где детям нужно лечение, теплая одежда, продукты питания. Помощь может оказать каждый человек», – отмечается в сообщении.

В материале отмечается, что программу дня в 11:00 откроет панихида у памятника А.П. Чехова, а затем программа марафона продолжится на нескольких площадках. На главной площадке будут выступать актеры Мелиховского театра «Чеховская студия» с чтецкими работами, а классические и джазовые композиции прозвучат в исполнении учеников детских школ искусств и артистов «Москонцерта».

Для гостей музея-заповедника будет развернута лаунж-зона под открытым небом, где можно будет полистать книги Чехова и о Чехове, здесь же будет работать ярмарка детской литературы, пройдут мастер-классы: «Мелиховские этюды» и «Книжкина помощница». Впервые будет работать почта марафона, прямо из Мелихова можно отправить яркую открытку с теплыми словами своим близким в любой уголок России.

В литературной экспозиции «Кухня писателя» будет вестись литературная игра-расследование «Писатель состоит из…» (А.П. Чехов и его псевдонимы). Во время которого участники смогут узнать, что такое псевдонимы, когда они появились, по каким причинам использовались писателями, а также за какими именами скрывался молодой Чехов, сколько псевдонимов было у него на самом деле, и что они означали.

А на занятии «Палеонтологические сказки Подмосковья» посетители отправятся в путешествие в далекое геологическое прошлое Мелихова и его окрестностей, в рамках которого не только можно будет узнать много интересной, научной информации, но и увидеть и подержать в руках окаменелых обитателей древних подмосковных морей.

День памяти А.П. Чехова проводится в музее-заповеднике «Мелихово» ежегодно, программа его всегда разная, но неизменно рассчитана на самый широкий круг посетителей разных возрастов – от тех, кто хорошо знает творчество Чехова, до тех, кто только начинает знакомство с великим наследием писателя.