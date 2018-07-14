РИАМО - 14 июл. Столица отметит День московского транспорта в субботу, празднования состоятся в парке Победы на Поклонной горе, «Сокольниках» и ВДНХ, а также на улицах города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В Транспортном комплексе Москвы работает около 150 тысяч человек, которые в ежедневном режиме обеспечивают безопасную перевозку 19 миллионов пассажиров. Поэтому День московского транспорта – это праздник почти каждого москвича. Приглашаю всех принять участие в празднованиях и в познавательных программах», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в этом году День московского транспорта совпадает с окончанием чемпионата мира по футболу-2018, поэтому планируется, что его будут отмечать и иностранные гости. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях может принять участие около 100 тысяч человек.

Празднование в субботу продлится в течение всего дня и пройдет для москвичей и гостей города. В Москве откроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метрополитена и ситуационный центр ЦОДД. На разные объекты транспортного комплекса будут организованы познавательные экскурсии по предварительной записи.

Одной из самых зрелищных точек праздника станет ВДНХ, где пройдут экстрим-шоу и выставка новых и ретро моделей наземного транспорта. На площадке будут установлены подвижной состав общественного транспорта, современный автопарк такси и каршеринга, а также машины и мотоциклы ГИБДД.

Экстрим-шоу состоится на Октябрьской площади ВДНХ (напротив 75-го павильона). Свои номера покажут пилотажная группа «Каскад» столичного управления ГИБДД, команда по мотофристайлу «FERZ».

В парке Победы на Поклонной Горе разместятся основные локации Молодежного совета – фотовыставка «Транспорт глазами молодежи» и точка раздачи мороженого. Также пройдут танцевальные баттлы и уличные танцы на открытой площадке, праздничный концерт, квест «Помощник Москвы», экспозиция «фан»-велосипедов. Кроме того, будут организованы мобильная точка проката «Велобайка», площадка для велосипедистов, роллеров, костюмированный шоу-заезд на роликах, показательные велотриал-шоу. На площадке волонтеры примут участие в создании азбуки транспортных достижений столицы.

В «Сокольниках» пройдут мини-турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и на игре на автосимуляторах. Гостей площадки встретит робот Метроша, а музыкальное сопровождение на сцене обеспечат артисты проекта «Музыка в метро», которые исполнят детские песни.