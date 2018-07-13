РИАМО – 13 июл. МИД России выразил протест греческому послу Андреасу Фриганасу из-за высылки российских дипломатов, в ведомстве убеждены, что за высылкой сотрудников дипмиссии РФ стоят власти США, передает Федеральное агентство новостей.

Фриганасу сообщили, что Москва рассматривает данную акцию «как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны».

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», – заявили в министерстве иностранных дел РФ.

В МИДе подчеркнули, что подобные действия в отношении российских дипломатов идут вразрез с характером двусторонних отношений России и Греции и способны нанести им серьезный ущерб.