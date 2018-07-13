РИАМО – 13 июл. По данным опроса ВЦИОМ, деятельность президента России Владимира Путина по-прежнему одобряют почти две трети россиян, правительства – чуть более трети, сообщает Газета.ru.

«По среднему значению за период с 2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5%. Деятельность председателя правительства Дмитрий Медведева одобряют 31,2% респондентов (неделей раньше – 29,5%), работу кабинета министров – 38% опрошенных (неделей раньше – 36,3%)», – говорится в сообщении.

При этом уровень негативной оценки их работы снизился. Наиболее заметное снижение отрицательных оценок зафиксировано в отношении правительства России с 46,8 до 44,7%.

Инициативный опрос проводился в почти 80 регионах России среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней для выборки 10 тысяч человек – 1%.