РИАМО - 13 июл. Открытый музыкальный фолк-этно фестиваль, на котором представят редкие музыкальные инструменты, а также продемонстрируют древние техники вокала, пройдет в городском округе Зарайск 28-29 июля, наряду с известными исполнителями там выступят начинающие музыканты, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Зарайская слобода» – это независимый фестиваль, где малоизвестные и новые коллективы могут заявить о себе и выступить на большой сцене вместе с признанными мастерами жанра», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В 2017 году на фестивале было зарегистрировано более 100 музыкантов и более 13 тысяч зрителей. В текущем году, помимо концертной программы, в рамках фестиваля впервые запланированы мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах, различным древним техникам вокала, танцам, играм, тематические конкурсы и лекции, ярмарочные спектакли типа «народная драма».

Двадцать восьмого июля гостей ждут мастер-классы для детей и взрослых, хороводы, масштабное представление «Народный театр», шоу огня и праздничный салют. На главной сцене выступят специальные гости с оригинальной программой. Зрители услышат русские народные песни в классическом и средневековом европейском исполнении, в обработке с использованием современной музыки, горловое пение и шаманские инструменты.

Открытый музыкальный конкурс «Лучшая творческая группа в стиле фолк-этно» проведут 29 июля. К участию приглашаются коллективы, основой творчества которых служит этническая, народная музыка как в традиционном (близком аутентичному) звучании, так и в современной обработке.

Жюри возглавит заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры русского народно-певческого искусства Московского государственного института культуры Алексей Шилин.