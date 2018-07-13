РИАМО - 13 июл. Аналитики «Яндекса» выяснили, что искали пользователи мобильных Яндекс.Карт в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA, самыми популярными по количеству поисковых запросов стали букмекерские конторы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Выяснилось, например, что интерес к букмекерским конторам во время соревнований был в пять раз выше, чем до начала турнира, спорт-баров – почти в два раза, хостелов – в полтора. Популярность баров и пабов выросла на 40% – это меньше, чем во всех других городах чемпионата, кроме Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении.

Интерес к букмекерам взлетал во время каждой игры сборной России – выше всего во время встреч с Испанией и Хорватией, отмечается в материале.

Среди баров Москвы на фоне чемпионата заметнее всего вырос по популярности «Chesterfield». Из отелей и гостиниц сильнее всего вырос интерес к Four Seasons (бывшая «Москва»). Топ-5 ночных заведений столицы полностью состоит из стрип-клубов и стрип-баров.

Топ категорий составлен по отношению доли пользователей, которые искали организации данного типа во время проведения мундиаля, к их доле в период, предшествовавший турниру.