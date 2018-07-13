РИАМО - 13 июл. Участники и гости Московского урбанистического форума с сегодняшнего дня могут скачать и установить мобильное приложение МUF 2018, которое доступно в магазинах приложений App Store и Google Play, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Я уже установил на свой смартфон это (МUF 2018 – ред.) приложение и протестировал его. Тут простая и удобная навигация. Несколько нажатий и на мобильном телефоне вся программа МУФ-2018. Также здесь размещена удобная и понятная карта, которая позволяет свободно ориентироваться в пространстве парка «Зарядье»», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что мобильное приложение работает на русском и английском языках.

«В разделе «Программа» есть две закладки: «Деловая программа» и «Фестиваль». Первая поможет познакомиться с расписанием дискуссий, пленарных сессий, представит информацию о спикерах и модераторах. Вторая сориентирует в насыщенной программе фестиваля «Связывая поколения» и расскажет об экскурсиях, танцевальной и спортивной программах, премьерных кинопоказах, мастер-классах и воркшопах, йоге на Парящем мосту, выступлениях творческих коллективов», – пояснил руководитель департамента.

По словам Левкина, зарегистрированные участники форума через приложение смогут создать личный кабинет для общения с другими участниками и организаторами.

Московский урбанистический форум-2018 пройдет с 17 по 22 июля на территории парка «Зарядье». В столицу приедут представители 50 стран. При этом число участников деловой программы составит 10 тысяч человек, а фестивальной – более 100 тысяч человек.