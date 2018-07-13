РИАМО - 13 июл. Исторические советские автомобили 21 июля отправятся с Красной площади в стокилометровый пробег по самым знаковым историческим местам столицы, в ралли примут участие раритетные модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец», говорится в сообщении пресс-службы «Государственного универсального магазина».

«Двадцать первого июля состоится юбилейное, ставшее уже традиционным, ГУМ-Авторалли – центральное ралли сезона классических автомобилей в России, проводимое при поддержке Bosco di Ciliegi. В этом (2018 году – ред.) году ралли исполняется пять лет», – говорится в сообщении.

Все автомобили-участники выглядят как новенькие, но у каждого из них – своя уникальная история. Машины прошли строгий экспертный отбор: они бережно сохранены несколькими поколениями владельцев либо качественно отреставрированы и сегодня полностью соответствуют оригинальным спецификациям.

Перед стартом у стен ГУМа на улице Ильинка и Ветошном переулке выстроятся все участники ралли. Среди них будут многие известные деятели искусства, спорта, бизнеса и политики, неравнодушные к теме ретро-автомобилей. Многочисленные зрители увидят дефилирующие в хронологическом порядке самые яркие и знаменитые модели из отечественной истории автопрома.

Маршрут ГУМ-Авторалли не повторяется, каждый год он прокладывается по-новому, но каждый раз непременно вбирает в себя главные достопримечательности Москвы, без которых невозможно представить нашу столицу: Красная площадь, тенистые бульвары, светлые набережные, извилистые улочки исторического центра.

ГУМ-Авторалли ведет свою историю с 2014 года. Очень быстро ГУМ-Авторалли выросло до самого массового и вне всяких сомнений самого престижного соревнования на классических автомобилях в стране, и по праву считается центральным мероприятием сезона.

В основе его концепции – правило: соревнование за главный приз проводится на машинах отечественных марок. В ГУМ-Авторалли принимают участие раритетные модели советских марок 1930–1970 годов.

Как и в предыдущие годы, на старт выйдет полная коллекция раритетов советских времен: будут и монументальные правительственные ЗИЛы, и горбатые «запорожцы», и роскошные «Чайки», и стильные «Волги», и основательные «Победы», и скромные трудяги «москвичи», и вездесущие «жигули».