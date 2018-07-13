РИАМО - 13 июл. Комитет Московской областной думы готовит предложение в Госдуму освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный бюджетной, финансовой и налоговой политике на следующие 3 года. Член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Павел Максимович рассказал о том, как может измениться бюджет Московской области уже в 2019 году.

«Налогово-бюджетная политика страны в ближайшие три года будет решать задачи, которые поставил перед нами президент. Прежде всего, это ускорение экономического роста и повышение качества жизни граждан. <…> У меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики – освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов», – сказал Максимович.

Предложения будут направлены в профильный Комитет Государственной думы, отметил он.

Также правительство разрабатывает план мероприятий, который повысит их долю в ВВП до 25%. А в части бюджета планируется создать стабильные налоговые условия – это понятные и предсказуемые условия ведения бизнеса, которые поддержат предпринимателей, а также стимулирование отдельных отраслей экономики, налоговые льготы.

«В целом, для регионов планируется принять ряд программ по оздоровлению государственных финансов. Реализоваться они будут при поддержке Минфина. Так, с помощью них будут увеличены доходы, оптимизированы расходы, выравнена долговая политика и улучшены межбюджетные отношения на региональном уровне», – отметил Максимович.