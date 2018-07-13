РИАМО - 13 июл. Москва вошла в первую тройку городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA с самыми интересными культурными достопримечательностями, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

«Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград названы туристами городами ЧМ-2018 с самыми лучшими культурными достопримечательностями», – говорится в сообщении.

По результатам соцопроса, Санкт-Петербург набрал 54% голосов, Москва – 12%, Казань – 10%, Нижний Новгород – 6% и Калининград – 5%.

В первую десятку городов мундиаля с интересными объектами культуры также вошли Cочи (5%), Волгоград (4%), Екатеринбург (2%), Самара (2%) и Ростов-на-Дону (1%).

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Финал мундиаля состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.