РИАМО - 13 июл. Двухэтажная столовая социального обслуживания появится на севере Москвы, общая площадь здания составит порядка 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«По словам мэра Сергея Собянина, сильная социальная защита является визитной карточкой Москвы. Это здание будет входить в состав общественной застройки и поможет обеспечивать нуждающихся всем необходимым», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый корпус появится на месте двух нежилых построек. На первом этаже будет пункт выдачи питания и обеденный зал, на втором - комнаты для сотрудников.

Фасады планируют облицевать клинкерными термопанелями бежевого цвета. Все помещения будут приспособлены для маломобильных групп населения. Все эти меры помогут создать среду, необходимую для поддержки незащищенных слоев населения.

Проектировщиком выступит ООО «ОТЕЧЕСТВО», заказчиком - отделение международной культурно-просветительской организации «ХАМА».

Двухэтажное здание расположится по адресу: Ленинградское шоссе, 52, строение 2, на территории культурно-просветительской организации «ХАМА».