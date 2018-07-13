РИАМО - 13 июл. За хулиганские действия на борту воздушного судна, совершавшего рейс Москва – Тель-Авив, в отношении москвички возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

Женщина во время полета нарушала общественный порядок, использовала ненормативную лексику, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам, обслуживающим данный рейс.

«Командир воздушного судна сообщил об инциденте в полицию Израиля, после чего власти данного государства не допустили нарушительницу на свою территорию и депортировали ее на родину. В московском аэропорту «Шереметьево» подозреваемую встретили сотрудники полиции и доставили в дежурную часть», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате проведенной проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и статьи 116 УК РФ (побои).

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