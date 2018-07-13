РИАМО - 13 июл. До 15% снизится загруженность некоторых пригородных электричек в Москве после запуска Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Предварительные расчеты у нас есть. В первую очередь, проект, конечно, направлен не только на Москву, но и на наших соседей из Московской области. Для многих из них место работы находится в столице. <…> Мы прогнозируем снижение не только загрузки Московского метрополитена, но и МКАД примерно от 3% до 5%. Снижение нагрузки пригородного железнодорожного сообщения, потому что вводятся дополнительные поезда. <…> Нагрузка на другие существующие пригородные поезда тоже снизится где-то от 5%, где-то даже до 15%», – сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что на ряде станций метро, в частности на станции метро «Белорусская», снижение загруженности будет достаточно серьезным.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы диаметров синхронизируют с метрополитеном.

Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.